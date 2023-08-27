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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

دخلوا الشقة وربطوا الراجل ومراته.. شاب يتفق مع آخرين لسرقة منزل عمه الأجنبي

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

 

 بالإنتقال تم التقابل مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجرح قطعى بالرأس ، وزوجته) حيث قرر أنه أثناء تواجده وزوجته بالشقة سكنهما قامت إحدى الفتيات بالطرق على باب الشقة ولدى قيامه بفتحه فوجئ بشخصين مجهولين يرتديان كمامة وكاب بصحبتها وقاموا بالدلوف للشقة وبحوزتهم عدد 2 ماسورة حديدية وسلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته وأوثقوه وزوجته وإستولوا على حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالى - عملات أجنبية - جواز السفر الخاص بها) وكذا (مشغولات ذهبية - 3 هواتف محمولة - عدد 4 ساعات يد - كاميرا ديجتال - ميزان حساس – بعض المتعلقات) ولاذوا بالفرار.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم نجل شقيق المُبلغ "يحمل جنسية إحدى الدول").

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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