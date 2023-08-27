كيلو حشيش.. سقوط تاجر مخدرات بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته "1 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1000 قرص مخدر– طبنجة "مُبلغ بسرقتها" عدد من الطلقات – مبلغ مالى".

بمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.