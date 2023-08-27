الأمن العام يكشف لغز سرقة خزينة من داخل محل ملابس بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (مالك محل ملابس - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بمحافظة أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه ، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.