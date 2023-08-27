حشيش وهيروين .. سقوط 3 تجار مخدرات بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، قيام ( 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين دائرة مركز شرطة قويسنا) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى الهيروين والبانجو – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.