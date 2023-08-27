منظمة التعاون الاقتصادي: إسرائيل تجاوزت سويسرا في غلاء المعيشة

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تجاوزت سويسرا في غلاء المعيشة وحصلت على التوصيف "الأعلى تكلفة للمعيشة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) البالغ عددها 38 دولة في عام 2022.

ووفقا لموقع "i24NEWS" فقد أظهرت بيانات المنظمة أن الأسعار في إسرائيل كانت أعلى بنسبة 38% من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار الموقع إلى أنه في دراسة شهرية حديثة أجرتها المنظمة، تراجعت إسرائيل إلى المركز الرابع من حيث تكاليف المعيشة، بعد أيرلندا وأيسلندا وسويسرا.

وبحسب الموقع يعزو بعض الاقتصاديين الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة إلى ارتفاع قيمة الشيكل خلال العقود الماضية، فيما يشير آخرون إلى أزمة سوق الإسكان ومسألة القدرة التنافسية المحدودة في بعض قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي مثل الغذاء والزراعة.

وأكد الموقع أنه على الرغم من الإصلاحات في مجال الخدمات المصرفية وصناعة الأغذية، فإن مؤشر تكلفة المعيشة مستمر في الارتفاع، مما أثار غضبا شعبيا.

والشهر الماضي، كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثلاثة أهداف رئيسية لحكومته لعام 2023، بما في ذلك “ثورة” في تكلفة المعيشة. وتعهد قائلا: “إننا نضع حدا للوضع السخيف الذي يدفع فيه المواطنون الإسرائيليون أكثر من أوروبا”.

وقال: "اتخذت الحكومة قرارًا أساسيًا بخفض تكاليف المعيشة. سوف يتوسع السوق، وستزداد المنافسة، وستنخفض الأسعار.

وأضاف نتنياهو أن كل الخطوات ستخفض تكاليف المعيشة لأول مرة منذ عقود.