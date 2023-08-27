«بلدي أمانة» بالبحر الأحمر تستهدف أكثر من 10 آلاف مواطن بالغردقة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، فعاليات أول أيام الأسبوع الرابع من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، بمدينة الغردقة.

واستهدفت الحملة اليوم 10930 من السيدات والرجال والأطفال، من خلال 2340 زيارة، وذلك بمشاركة 23 من الرائدات والمتطوعات لفرع المجلس.

تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.