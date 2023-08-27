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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تستقبل كبرى الشركات النمساوية العاملة في تصنيع الألواح الخشبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم بمقر الهيئة  Georg Krenn المستشار التجاري للنمسا  ووفد شركة KronoSpan النمساوية برئاسة Oana Bodea الرئيس التنفيذي للشركة لبحث استثمارات جديدة للشركة النمساوية في مصر،  والتي تعد من أكبر الشركات العاملة في تصنيع وتوزيع الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والألواح الليفية (MDF)، والأرضيات الخشبية بالإضافة إلى المنتجات ذات القيمة المضافة الأخرى المرتبطة بها مثل ألواح الجدران وغيرها، كما تمتلك الشركة 39 مصنع في مختلف انحاء العالم.

وقد تطرق اللقاء الي مناقشة كافة المحاور المتعلقة باستثمار الشركة في مصر لإقامة مصنع للألواح الخشبية متعددة الأغراض على مساحة ما يقرب من 100 ألف متر مربع وذلك لتغطية السوق المحلي والتوجه للتصدير في مرحلة لاحقة من الإنتاج ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب من 100 فرصة عمل

وقام عمرو نور الدين خلال اللقاء بعرض أهم التعديلات التي يشملها قانون الاستثمار ودور تلك التعديلات في تهيئة المناخ الاستثماري في مصر ومنها توسيع نطاق برنامج الرخصة الذهبية والذي يمنح موافقة واحدة لتنفيذ المشروعات وتشغيلها دون الحاجة لأي موافقات أخرى وبما يشمل مجموعة أوسع من القطاعات والأنشطة، وكذا  إجراءات 
تبسيط عملية تأسيس الشركات من خلال التأسيس الالكتروني بالإضافة إلي أهم الضمانات والحوافز التي سيتم منحها للمستثمرين الجدد مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل للشركة في مشروعها الجديد.

الأنظمة الاستثمارية

واستعرض نورالدين أهم الأنظمة الاستثمارية التي تتيحها مصر للاستثمار وأفضل البدائل لتنفيذ المشروع بما يتناسب مع متطلبات السوق المصري، مؤكدا خبرة الشركة النمساوية الكبيرة في هذا المجال وقدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها بالخارج إلى مصر.

 

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