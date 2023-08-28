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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن في خطر.. شبهات الفساد ودعوات بالعزل تطارد الرئيس الأمريكي |تفاصيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن هناك بعض من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر القادم، لكن لا يوجد إجماع حتى الآن.

وقالت الصحيفة الأمريكي في تقرير لها، إن النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يسعون بإلحاح إلى إجراء تحقيق في إطار إجراءات عزل بايدن.

ووفقا لـ ذا هل، فإن النواب الجمهوريين يرون أن بايدن قد يكون متورطا في الفساد، حيث يقول بعضهم إن إجراءات عزل بايدن يجب أن تبدأ في وقت مبكر من الشهر القادم عندما يجتمع الكونجرس من جديد بعد العطلة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عضو الكونجرس من ولاية كارولينا الجنوبية، رالف نورمان، قائلا: "إنه أمر ضروري. أقصد إن لم يكن الآن، فمتى؟".

وأضاف: "لدينا أسباب كافية ليس فقط لبدء الإجراءات، بل لعزله أيضا".

كما أكدت الصحيفة، أن هناك العديد من النواب التابعين للحزب الجمهوري آخرين، أعلنوا أنهم غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة بعد. 

ونقلت ذا هيل عن عضو مجلس النواب من ولاية نبراسكا، دون بيكون: "أعتقد أنه قبل بداية التحقيق في إطار إجراءات العزل يجب أن تكون هناك صلة مباشرة بين الرئيس وأي دليل".

وأوضح أنه يجب أن تكون لدينا أدلة ثابتة بتورط بايدن في جريمة أو انتهاك خطير، بدلا من الافتراض البسيط فقط أنه كان من الممكن أن يحدث ذلك. أظن أننا بحاجة إلى المزيد من الأدلة القوية للتحرك في هذا الاتجاه.

ولم يستبعد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي، وهو الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، احتمالية بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل الشهر القادم. 

وفي وقت سابق، أشار ماكارثي إلى أن ذلك يعد الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحقيقة حول تورط الرئيس الحالي وأسرته بالفساد.

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