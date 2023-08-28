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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تقديم 2 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمجمع الإسماعيلية

صدى البلد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبي، من الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والرعايات المركزة والأقسام الداخلية للمرضى، كما اطمئن على انتظام الفرق الطبية، وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تميز وتنوع الخدمات الطبية والعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمجمع الطبي حتى الآن، وبجودة عالمية.

وأوضح السبكي، أنه تضمنت الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، 375 ألف خدمة بقسم الطوارئ، و480 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و1,1 مليون خدمة تشخيصية عن طريق الفحوصات المعملية والأشعة، و37 ألف عمليات وجراحات متنوعة، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف خدمة بالرعايات المركزة ورعايات الأطفال وحضانات المبتسرين.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، جولته التفقدية بمجمع الإسماعيلية الطبي، بعقد لقاءً مهمًا مع الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في إطار التواصل المستمر وتعزيز التعاون بين رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية والأطقم الطبية والإدارية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، في بداية اللقاء، الشكر باسم مجلس إدارة الهيئة للأطقم الطبية والإدارية على إعداد مجمع الإسماعيلية الطبي للاعتماد، وتابع: نسعى لحصول المجمع على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر ودوليًا.

وقال السبكي، إنه ولا بد أن ننتقل من مرحلة الثقة بخدمات مجمع الإسماعيلية الطبي إلى مرحلة الاختيار الأول والأفضل للمريض، مشددًا على الاستخدام الأمثل للموارد والمستلزمات الطبية لعلاج المرضى، ومنوهًا أن العلم وتطبيق أفضل الممارسات هما دستور عمل الهيئة، ومؤكدًا أن الإنتاجية والأداء والانضباط أهم معايير جودة الموظف.

وقام الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، بتقديم الفرصة للأطقم الطبية والإدارية للتعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم المبتكرة لتطوير العمل في المنشآت الصحية، كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع الحضور لمناقشة التحديات التي تواجههم واستعراض سبل التغلب عليها وتحقيق التحسين المستمر وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

ونوه السبكي، إلى استراتيجية عمل الهيئة في الحرص على تبادل الأفكار والمقترحات والرؤى بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحسين العملية الإدارية في المنشآت الصحية، ومما يسهم في تبني أفضل الممارسات وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، وذلك من أجل تحسين تجربة المرضى وتلبية احتياجاتهم بشكل فعال.

وأكد، التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير بيئة عمل محفزة وتعاونية، حيث يتم تقدير دور ومساهمة الأطقم الطبية والإدارية في تحقيق الأهداف الصحية لهيئة الرعاية، وتنفيذ خطة الدولة الرامية لتعزيز نظام الرعاية الصحية بها وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، الجهود المبذولة من الأطقم الطبية والإدارية وكافة العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في استعادة الثقة بالخدمات الصحية الحكومية، وتطوير بيئة العمل لمقدمي الخدمة، من ناحية تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتركيز على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية حيث تم تسجيل واعتماد 39 منشآة صحية بالإسماعيلية حتى الآن.

وتابع: أن ذلك فضلًا عن الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، حيث تم ميكنة 40 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بـ 4 مستشفيات بالإسماعيلية، وكذلك تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة "LIS" بـ 42 معمل، والأرشفة الإلكترونية للأشعة "RIS/PACS" بـ 16 قسم للأشعة، علاوة على الاهتمام بالتدريب والتعليم المهني المستمر حيث تم تنفيذ 3000 برنامج تدريبي إلزامي وتخصصي حتى الآن لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية.

وأكد السبكي، استراتيجية هيئة الرعاية الصحية في التطوير المستمر للمنشآت الصحية، واستمراية رفع كفائتها، وتطوير بيئة العمل، وزيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن رضاء المواطن عن الخدمات هو أصدق دليل على نجاح الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ولافتًا إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة بالإسماعيلية 94%.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته بمحافظة الإسماعيلية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة لشئون الاستثمار الصحي وتعظيم الموارد، والدكتور مايكل رزق، مستشار بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

ورافقه أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الإستراتيجية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

الصحية التامين الصحي الشامل حياة كريمة الصحة رعاية صحية الاسماعيلية

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