بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل التوافد على مطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا للسفر إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد بالنمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النمسا

وحرص الكابتن خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة قبل عدة أيام فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.