عميد طب قصر العينى الجديد لصدى البلد : ننشئ مركزين لزراعة الأعضاء .. تطوير المستشفى الفرنساوي يتكلف 1.4مليار جنيه

عميد طب قصر العينى الجديد :

مستشفيات قصر العيني تشهد في عهد الدكتور محمد الخشت طفرة كبيرة نتيجة اهتمامه بهذا الملف

تطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوي يرجع للبنية التحت للمستشفى

العيادات الخارجية بمستشفى القصر العينى ، تقدم خدمات متكاملة

افتتاح مستشفى ثابت ثابت خلال عام ٢٠٢٤ وليس هذا العام

نعمل على إنشاء مركزين لزراع الاعضاء بمستشفى ثابت ثابت و قصر العينى

لا يوجد حالات إصابة لنتحرر كورونا الجديد بالمستشفيات لدينا

تعتبر مستشفيات جامعة القاهرة ، أكثر المستشفيات التى يتردد عليها المواطنين و ذلك لما تقدمة من خدمات هامة و متميزة ، كما يحدث كل فتره عملية تطوير شاملة لتقدم خدمات أكثر دقة و بمستويات عالمية .

وفى عهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قامت جامعة القاهرة ، بالعديد من المشروعات الهامة مثل مستشفى ثابت ثابت و مستشفى ٥٠٠٥٠٠ ويتم الانتهاء منها قريبا ، .

لذلك قام موقع صدى البلد بإجراء حوارا مع الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى و المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة للحديث عن كل ما هو جديد و خطته المستقبلية كعميد لكلية الطب

إلى نص الحوار …

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت تطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوي .. حدثنا عن هذا التطوير بشكل أوضح



مستشفيات قصر العيني تشهد في عهد الدكتور محمد الخشت طفرة كبيرة نتيجة اهتمامه بهذا الملف ووضعه على قائمة الأولويات نظرا لارتباطه بصحة المصريين، وقصر العينى بشكل عام مرتبط ارتباط كلى بالشعب المصرى بتقديم الخدمة العلاجية والتعليم و البحث على مدار السنوات الماضية ، كما أنه مرتبط بالشرق الأوسط بأكمله و بعد هذا التاريخ الكبير ، أصبح لدينا هديه اخرى من قصر العينى وهو قصر العينى الفرنساوي و الذى نسميه قصر العينى الجديد .

فا عمر هذا المكان ٢٦ سنه و لكنه يقدم خدمه مختلفه بنسبه بسيطه يخاطب قطاع معين وهم اعضاء هيئه التدريس و العاملين بالجامعة و الوزارات المعنيه و العديد من القطاعات الآخرى باسعار متميزة ، فلذلك تحتاج موارد ذاتيه ليكون لديها القدرة على الاستمرارية و لذلك ايضا تحتاج للصيانه للاستمرارية .

كما أن اى موسسة صحية أكملت ١٥ عاما ، لابد أن يطرقها التطوير لاسباب أن البنية التحتية اصبحت فى مرحلة الشيخوخة و تحتاج أن نعيد النظر فيها ، بالإضافة الي معايير مكافحة العدوى التى تتغير بالتالى تتغير أكواد إنشاء المستشفيات ، ومع تغير التوصيات الطبية هذا ينعكس على المنظومة لذلك وجب التطوير

لذلك قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بعد الدراسة المتأنية مع كلية الطب ومديرين المستشفيات والمختصين بفكرة التطوير بتكلفة تصل إلى ١.٤ مليار جنيه ، ولكن مع عملية التطوير تستمر تقديم الخدمات للمواطنين ويتم عملية التطوير على شكل مراحل و الاولويات السريعة توضع بالمراحل الأولى التى تساعد المستشفى على العودة تعتمد على مواردها الذاتية ومن هنا بدء الدعم المؤسسي و دعم رئيس الجامعة .

وهدفنا هو العلاج الأفضل للمواطن و استمرار القصر العينى كمنارة للتجديد و التعمير و البحث العلمى .

كما أن مشروع التأمين الصحى الشامل هو نظرتنا ورؤيتنا ، و نفضل دائما فى الصف الأول لخدمة المواطن

الدكتور حسام صلاح

حدثنا عن مشروعات مستشفيات جامعة القاهرة بشكل عام ؟

جامعة القاهرة تقوم حاليا بتطوير مستشفى قصر العينى بنحو مليار و ٣٠٠ مليون جنيه ، جزء كبير من مساهمات التمويل الذاتى ، تم بالفعل تطوير قطاعات هامة منها الاستقبال و الطوارئ الجديدة و ما تم فى بعض الوحدات مثل القسطرة و وحدة المناظير الحديثة و وحدة الإشاعة.

العيادات الخارجية بمستشفى القصر العينى ، تقدم خدمات متكاملة وهذا يقلل الحمل على القسم الداخلى ليصبح هناك مساحة للمرضى المحتاجين إلى الاقامة فيكون هناك فرصة اننا نعالج مرضى أكثر فى القسم الداخلى



وفى مستشفى أبو الريش تم افتتاح قسم قلب جديد و هذا مشروع هام بشكل كبير ، بإلإضافة إلى العيادات الخارجية بمستشفى ابو الريش وهذا مجمع متميز يقدم كافة الخدمات الخارجية المتاحة ، كما أن تشغيله مميكن ، ويوجد به التخصصات الدقيقة للأطفال

وخلال الفترة القادمة يوجد مشروع القرض السعودى وهذا لم يشارك فيه الجانب السعودى فقط و لكن الدولة المصرية تشارك فيه و هى الشريك الأعظم و الآساسى فيه

كما يستم استكمال تطوير قصر العينى و الذى من خلاله يتم نقل قصر العينى نقله مختلفة بتقديم خدمات علاجية طبقا للاكواد العالمية الموجودة ولذلك لأن لدينا كفاءات لديهم ثقل على مستوى العالم

بمشروع القصر العينى مركز لتعليم المحاكاة و نريد أن يخرج النور ، كما قمنا بانشاء مراكز متخصصة للعيون، لدينا بالفعل اقسام للعيون و لكن حولنا الخدمات انها تكون مطابقة للأكواد



بالاضافة إلى مستشفى ابو الريش الجديدة ، هناك مبنى مستقل للتدريب و التعليم كما يوجد به ايضا مكان فندقي لإقامة ذوى الأطفال ، وفى النهاية لدينا احلام كثيرة تتحرك هذه الفترة نتمنى انها تظهر للنور بشكل سريع

عميد كلية طب قصر العينى الجديد



ما هى اخر تطورات مستشفى ثابت ثابت .. و موعد افتتاحها ؟

مشروع مستشفى ثابت ثابت من اكبر المشروعات التى تقدمها جامعة القاهرة، حيث انها أول مستشفى جامعى فى محافظة الجيزة ، ملحق بها قاعات محاضرات ، قاعات للتدريب و التعليم الطبى بالوسائل الحديثة ، غرف للاجتماعات ، هذا المكان عندما يظهر للنور يضيف أمر هام للتدريب و التعليم و البحث العلمى .

وكان من المفترض أن يتم افتتاحها نهاية هذا العام ولكن سيتم تأجيله لعام ٢٠٢٤ .

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة



كيف تحافظ كلية طب قصر العينى على الإعتماد الدولى ؟

طلاب كلية الطب لا بد من أن يتدربوا بأفضل وسائل التدريب الحديثة على مستوى العالم ، ولابد من موجود مجال للباحثين الصغار و الباحثين اعضاء هيئة التدريس و تسهيل و تيسير الأمور لهم حتى يكون لديهم القدرة على إنتاج ابحاث أكثر استراتيجية ، وكما يقول الدكتور محمد الخشت أن جامعات الجيل الرابع مهمة بشكل كبير و حتى نستمر فى جامعات الجيل الرابع لابد أن تكون ابحثنا مدموجه و تبنى على الدعم ومن اهم الاقتصاديات التى تدعم الابحاث هى قطاع الدواء ، هناك دول قائمة اقتصاديتها على قطاع الدواء .

فالبحث الاكثر إستراتيجية و اقتصادى يدعم هذه الموسوعة بشكل مؤسسي ، بالتالى الأبحاث الخارجة من المؤسسة لديها ضمان لخدمة القطاع الدوائى فهذا الذى نهدفه دائما فى التطوير

موقع صدى البلد مع الدكتور حسام صلاح

ما هو آخر تطورات مركز زراعة الاعضاء الخاص بجامعة القاهرة ؟



مركز زراعة الاعضاء ، أصبح لدينا مركزين مستهدفين واحدا بمركز ثابت ثابت و ذلك لاننا نريد أن يتم افتتاحه بشكل أسرع فا تم دراسة الأمر و تم المعاينه الاماكن المتاحه طبقا للاكواد الحاكمه لزراعة الأعضاء فوجدنا مستشفى ثابت ثابت مطابقة ، فا مركز زراعة الاعضاء سيكون جزء لا يتجزأ من الخدمات التى تقدمها مستشفى ثابت ثابت

و ذلك بالاضافة إلى مركز زراعة الاعضاء الموجود بالقصر العينى الذى سيتم افتتاحه بعد مركز زراعة الأعضاء بمستشفى ثابت ثابت

حدثنا عن خطة مستشفيات جامعة القاهرة حال انتشار المتحور الجديد فى مصر ؟

فى الاساس الكورونا لما تختفى و لكن نسبة خطورتها على الشعوب أصبحت ضعيفة عن بداية ظهورها ومثلها مثل أى مرض نتعرض اليه

المتحور الجديد تم رصده فى العديد من الدول ، ولكن دورنا أن نكتشف تأثيرها و هل هى ليها ضرر أكثر ام نفس التأثير التى تم رصده بعد موجات فيروس كورونا و أصبح تأثيرها لا يذكر لذلك قامت الدول برفع القيود

كما أن المتحور الجديد هو مثل أعراض فيروس كورونا ( عدوى تنفسية ) نفس الأعراض التى تظهر على مصابى فيروس كورونا ، و لكن نحن لا نرى نسب لاننا نأخد النسب من الإحصائيات و عدد الحالات .

كما اننا نقدر أن نستبق احيانا النسب ، مثل ما حدث فى الموجع الثالثه و الرابعة من انتشار فيروس كورونا .

وفى الوقت الحالى نقوم برفع درجات الاستعدادات لكورونا و زيادة القيود ، نحن مستعدون و لكن الشهواد الأولى تقول ليس هناك ما يقلق ، لان بيكون ليدنا المؤشرات الأولية

الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى

هل تم رصد اى حالات اصابه بالمتحور الجديد داخل مستشفيات قصر العينى ؟

لم يتم رصد أى حالات اصابة بالمتحور الجديد فى مستشفيات جامعة القاهرة ، لذلك لا داعى للقلق ولكن لا بد من اتباع الاجراءات الاحترازية

فى حالة انتشار المتحور الجديد فى مصر .. هل ام وضع نظام للدراسة بالكلية خلال العام الجديد ؟

نظام الدراسة كما هى ، طرق وسائل التعليم كما هى ، و نظام الحضور ام يتغير و فى حالة حدوث أى جديد سنعلن عن هذا فى الوقت المناسب .