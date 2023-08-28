رسالة من رئيس التجمع إلى السفير الروسي بالقاهرة لهذا السبب

بعث رئيس حزب التجمع سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ،برسالة إلى السفير / جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا في القاهرة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وجاء نص الرسالة كالتالى :" سعادة السفير / جيورجي بوريسينكو .. سفير روسيا في القاهرة ... تحية و احترام ..يسعدنا أن نتقدم لكم و للشعب الروسي الصديق بخالص التهنئة ، بمناسبة مرور 80 على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وتضمنت الرسالة:" يعرب حزب التجمع عن تقديره البالغ لدولة روسيا الاتحادية ، و دورها الداعم و المساند لمصر في أصعب الظروف ، عبر كل هذه السنوات ، وهو ما يؤكد عمق وخصوصية العلاقات بين بلدينا ، ويتطلع الحزب إلى توثيق أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والروسي ،ودفع العلاقات إلى الأمام ، و تبادل الدعم السياسي على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية ، و التصدي لقوى الاستعمار التي تستهدف تهديد الأمن القومي ليلدينا".

واختتم رئيس حزب التجمع رسالته قائلا:"وبهذه المناسبة أيضاً يثمن حزب التجمع الجهود المخلصة للرئيسين عبد الفتاح السيسي ، و فلاديمير بوتين ، في تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر و روسيا الاتحادية ، وتنسيق المواقف بما يحقق مصلحة الشعبين المصري والروسي ، وتقبلوا منا خالص التقدير".