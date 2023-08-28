الأمن العام يضبط قضيتي سرقة بالبحر الأحمر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط(3 أشخاص) لقيامهم بسرقة خزينة حديدية من داخل شقة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) وبداخلها (مبلغ مالى - سلسلة ذهبية - جواز سفر خاص بزوجته).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب" - 3 هواتف محمولة - سماعة صغيرة الحجم - سماعة لاسلكية - مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة).

وبمواجهة المتهمين إعتروفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.