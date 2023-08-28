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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربطوا العمال واختلسوا الفلوس| تفاصيل سرقة 700 ألف جنيه من شقة بمطروح

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قسم مطروح بمديرية أمن مطروح من (مالك مقهى ، وعاملان بذات المقهى - مقيمين بدائرة القسم) بأن الأول مستأجر لشقة كائنة بدائرة القسم تستخدم لإقامة العمال وأضاف (العاملان) أنهما حال تواجدهما بالشقة فوجئا بـ (3 أشخاص) مجهولين أحدهم يحمل سلاح أبيض "مطواة"، وقاموا بتهديدهما وتوثيقهما ، واستولوا على مبلغ (700 ألف جنيه) من داخل صندوق خشبى ولاذوا بالهرب.

 بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل البلاغ فاختمر فى ذهنه سرقته فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى وقرروا بأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار  تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

أجهزة وزارة الداخلية امن مطروح سلاح ابيض مديرية أمن مطروح وزارة الداخلية

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