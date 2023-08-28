الأمن العام يشن حملات مكبرة بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (8) قضايا مخدرات وسلاح .. بإجمالى ( 7,750 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى) بحوزة 9متهمين " لـ 7منهم معلومات جنائية" و تنفيذ (626) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار".. بإجمالى (8 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 10 كيلو جرام من مخدر البانجو - 4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى و عدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لعدد (4 معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .