عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 1500 لتر مواد بترولية داخل محطات مخالفة

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكن مفتشي ادارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وادارة نشاط بدون ترخيص وعليه تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٢جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ومحضر جنح رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد أصحاب محطات تموين سيارات بناحية حفنا لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص وعليه تم التحفظ على ١٥٠٠لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢١جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ومحضر جنح رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

وتم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٥لسنة٢٠٢٣م ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية وتم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٦جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا لعدم حملة شهادة صحية وسارية أثناء التفتيش.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اسطوانات البوتاجاز الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية والرقابية المواد البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

الدوري في خطر| حازم إمام يقترح تغيير نظامه.. الأندية ترفض.. وعامر حسين يحسم الجدل

مفاجأة.. مرشح رئاسي أمريكي يتعهد برفع العقوبات عن روسيا وتوجيه ضربة قوية لأوكرانيا

أفلام هوليوود أصبحت حقيقة.. الصين تطور مدفعا كهرومغناطيسيا بمواصفات خارقة

فضيحة .. أوكرانيا ترسل جنديا بعمر 71 عاما لألمانيا للتدريب بحلف الناتو

احتياطات أمنية مشددة أمام السفارة الفرنسية في النيجر

بسبب العقوبات .. رد فعل صادم من بوتين يفاجئ شولتس وماكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

حركة واحدة .. طريقة سريعة للنوم بدون أرق

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شهر سبتمبر المقبل وانتقاد لفستان شيرين

لن تصدق من هم حاضريه.. أغرب مهرجان على الإطلاق يثير جدل رواد السوشيال

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ