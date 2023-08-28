تموين الشرقية: ضبط 1500 لتر مواد بترولية داخل محطات مخالفة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكن مفتشي ادارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وادارة نشاط بدون ترخيص وعليه تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٢جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ومحضر جنح رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد أصحاب محطات تموين سيارات بناحية حفنا لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص وعليه تم التحفظ على ١٥٠٠لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢١جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ومحضر جنح رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

وتم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٥لسنة٢٠٢٣م ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية وتم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٦جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا لعدم حملة شهادة صحية وسارية أثناء التفتيش.