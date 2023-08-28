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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي بـ أوروبا

أسعار الغاز
أسعار الغاز

قفزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الإثنين، بعد تقارير عن إضرابات عمال مصانع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة النفط والغاز الأمريكية شيفرون في أستراليا بنسبة 10 ٪، إلى ما يقرب من 430 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات من بورصة لندن.

افتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر على مؤشر TTF أكبر مركز في أوروبا، عند 393.7 دولار لكل ألف متر مكعب، ثم، بعد تقارير عن خطط لإضرابات عمال مصانع الغاز الطبيعي المسال الأسترالية الكبيرة، قفزت الأسعار بنسبة 10.2 ٪، إلى 427.9 دولار.

وتهدد الاضطرابات بالتأثير على 10٪ من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو احتمال يبقي التجار في أوروبا على حافة الهاوية.

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ولا تزال المنطقة تتعافى من أزمة الطاقة العام الماضي، عندما تركتها تخفيضات الإمدادات الروسية معرضة بشدة للتحولات في السوق العالمية الضيقة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن شيفرون تلقت إخطارات بإضراب عمال في شركتي جورجون وويتستون وستتخذ إجراءات للحفاظ على التشغيل الآمن والموثوق وستواصل عملية التفاوض.

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