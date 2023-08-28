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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تربط بين الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة ومرض نفسي خطير.. تعرف عليه

الاغذية المصنعة تسبب
الاغذية المصنعة تسبب الاكتئاب

كشفت دراسة أسترالية  حديثة أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة أو المصنعة  مثل رقائق البطاطس والبسكويت والوجبات المجمّدة والصودا له ارتباط بارتفاع الضيق النفسي اللاحق كمؤشر على الإكتئاب.

 

وأشارت الدراسة التي نشرتها  مجلة “Journal of Affective Disorders” إلى أن المشاركين الأكثر عرضة لإستهلاك الأغذية الفائقة المعالجة والمصنعة (أعلى 25% من حيث تضمين الأطعمة الفائقة المعالجة في النظام الغذائي) لديهم احتمالية أعلى بنسبة 14% للتعرض لضائقة نفسية، مقارنة بأولئك الذين يستهلكون أقل من 25% من تناول الأطعمة الفائقة المعالجة.

 

وأكدت نتائج الدراسة، وجود إرتباط بين نمط الحياة والأمراض المزمنة غير المعدية…ووجدت المزيد من التحليل، أن المشاركين في مجموعة الإستهلاك الأعلى، فقط هم الذين لديهم مستويات مرتفعة من الإضطراب النفسي مقارنة بالمشاركين الآخرين، ووصف الباحثون، هذه الاضطرابات، بأنها “علامة على الاكتئاب”.

 

تم ربط الأطعمة الفائقة المعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان والخرف أيضا ،وارتبط التدهور المعرفي، باستهلاك الوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والوجبات المجمّدة والصودا.

 

وحذر  الباحثون من  العواقب النفسية للأفراد الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة المصنّعة والأكلات الجاهزة  في مرحلة المراهقة، بين 13 و17 عاما.

الأطعمة المصنعة البطاطس البسكويت الوجبات المجمدة دراسة السرطان

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