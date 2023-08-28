مصيبة.. أحمد موسى يعلق على مطالبات وقف المشروعات القومية.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على مطالبات وقف المشروعات القومية، قائلا: "هناك مشكلة لدى بعض العقول ولديهم أزمة كارثية يطالبون بوقف المشروعات القومية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "من يطالبون بوقف المشروعات القومية مصيبة، لأن هؤلاء لا يعرفون أهمية هذه المشروعات للمواطن".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "هناك 5 ملايين مواطن يعملون في هذه المشروعات"، موضحا: "المشروعات تنمية وحياة للمواطنين".

وتابع: "من يطالب بوقف المشروعات القومية فهو لا يعلم أي شيء عن مصر، ولا يعلم أهمية تلك المشروعات للمواطن البسيط".