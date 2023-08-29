عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروعي المتميز ودار مصر بـ دمياط

مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/9/2023، ولمدة شهر، في تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من أول العام.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1 : 13، يوم الأحد 3 سبتمبر، و 41 وحدة بالعمارات من 14 : 21، يوم الإثنين 4 سبتمبر، و 37 وحدة بالعمارتين 22 و 23، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، و 40 وحدة بالعمارتين 24 و 25، يوم الأربعاء 6 سبتمبر، وتخصيص يوم الخميس، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

 وتسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و 27، يوم الأحد 10 سبتمبر، و40 وحدة بالعمارتين 28 و 29، يوم الإثنين 11 سبتمبر، و44 وحدة بالعمارتين 30 و 31، يوم الثلاثاء12 سبتمبر، و 44 وحدة بالعمارتين 32 و 34، يوم الأربعاء 13 سبتمبر، وتخصيص يوم الخميس 14 سبتمبر، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و 36، يوم الأحد 17 سبتمبر، و 46 وحدة بالعمارتين 37 و 38، يوم الإثنين 18 سبتمبر، و 44 وحدة بالعمارتين 39 و 40، يوم الثلاثاء19 سبتمبر، و 22 وحدة بالعمارة 41، يوم الأربعاء20 سبتمبر، ونم تخصيص يوم الخميس 21 سبتمبر، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

دمياط الجديدة مدينة دمياط جهاز تنمية مدينة دمياط الأسكان وزير الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

بعد تدخل كولر.. تطورات جديدة في صفقة انضمام موليكا لصفوف الأهلي

ترشيحاتنا

موجة طقس حار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ48 ساعة القادمة

الأرصاد تعلن خبرا صادما بشأن حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

تعيين مارك لامبيرت مسئولا عن شؤون الصين بالخارجية الأمريكية

هل يجوز لمن يسافر يوميا قصر الصلاة وجمعها؟.. علي جمعة يجيب

الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لتأدية الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

رئيس الشاباك: اكتظاظ السجون يحول دون اعتقال المطلوبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ