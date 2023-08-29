الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروعي المتميز ودار مصر بـ دمياط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/9/2023، ولمدة شهر، في تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من أول العام.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1 : 13، يوم الأحد 3 سبتمبر، و 41 وحدة بالعمارات من 14 : 21، يوم الإثنين 4 سبتمبر، و 37 وحدة بالعمارتين 22 و 23، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، و 40 وحدة بالعمارتين 24 و 25، يوم الأربعاء 6 سبتمبر، وتخصيص يوم الخميس، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وتسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و 27، يوم الأحد 10 سبتمبر، و40 وحدة بالعمارتين 28 و 29، يوم الإثنين 11 سبتمبر، و44 وحدة بالعمارتين 30 و 31، يوم الثلاثاء12 سبتمبر، و 44 وحدة بالعمارتين 32 و 34، يوم الأربعاء 13 سبتمبر، وتخصيص يوم الخميس 14 سبتمبر، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و 36، يوم الأحد 17 سبتمبر، و 46 وحدة بالعمارتين 37 و 38، يوم الإثنين 18 سبتمبر، و 44 وحدة بالعمارتين 39 و 40، يوم الثلاثاء19 سبتمبر، و 22 وحدة بالعمارة 41، يوم الأربعاء20 سبتمبر، ونم تخصيص يوم الخميس 21 سبتمبر، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.