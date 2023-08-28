هيئة التأمين الصحي: وصل عدد المنتفعين لدينا إلى 70 مليون مواطن

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إن ملف الصحة قبيل 2014 واجه تحديات كثيرة ، مضيفًا انه بدأت الهيئة في تغيير رؤيتها وأساليب عملها، وإدخال التحول الرقمي في أنظمة العمل، بهدف تجهيز المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمصرية.

وقال رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إنه بدأت هيئة التأمين الصحي تغيير أساليب العلم وإدخال التحول الرقمي في أساليب العمل، وانطلاق مبادرة 100 مليون صحة والمبادرات الرئاسية الأخرى.

وذكر الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه حتى 2020 كان يوجد 53 مليون منتفع من التأمين الصحي، ووصل هذا الرقم لـ 70 مليون مواطن منتفع بمظلة التامين الصحي وخلافه.

وأضاف الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مبالغ الاشتراك في هيئة التأمين الصحي زهيدة جدًا، مقارنة بالخدمات المقدمة.