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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يعلق على جائزة أفضل لاعب لموسم 2023

صدى البلد

علق حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب لموسم ٢٠٢٣ في حفل الشرق الأوسط لكرة القدم.

 

وكتب: “الحمد لله لحظات تشعر فيها بنتيجة مجهود نهاية موسم رائع مع الفوز بالجوائز شكرا لكل من منحنى صوته للفوز بجائزة  (افضل لاعب لموسم ٢٠٢٣) جوائز الشرق الاوسط لكرة القدم". 

 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية، كما اشتمل المران على فقرة خاصة بالكرة على مجموعات مختلفة.

وخضع حراس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

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