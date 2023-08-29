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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية ضد منطقة تعليمية لهذا السبب

صدى البلد

رفع المدعي العام في كاليفورنيا دعوى قضائية ضد منطقة مدرسية محلية في محاولة لمنع سياسة جديدة تتطلب من المعلمين إخطار أولياء الأمور إذا كان أطفالهم متحولين جنسيا أو يستخدمون اسمًا أو ضميرًا مختلفًا عما هو موجود في شهادات ميلادهم في المدرسة.

جادل المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، في دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في مقاطعة سان برناردينو، بأن السياسة التي وافق عليها مجلس التعليم في مقاطعة تشينو فالي الموحدة للتعليم في يوليو تنتهك الحقوق المدنية لطلاب LBTBQ.

وقالت بونتا، وهي ديمقراطية، في بيان: 'إن سياسة الخروج القسري تعرض للخطر بشكل غير مشروع الصحة البدنية والعقلية والعاطفية للطلاب غير الملتزمين الذين يفتقرون إلى بيئة مقبولة في الفصل الدراسي وفي المنزل'.

وقال آندي جونستون، المتحدث باسم المنطقة التعليمية التي تضم ما يقرب من 26 ألف طالب، والتي تقع على بعد 35 ميلاً شرق لوس أنجلوس، إنها 'تعمل مع مستشارها القانوني لمراجعة الدعوى ومحتوياتها'.

الدعوى هي الأولى التي رفعتها بونتا بعد أن تبنت عدد قليل من المناطق التعليمية في الجيوب المحافظة في ولايته الزرقاء سياسات مماثلة للإفصاح عن الوالدين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه المحاولات التي يقودها الجمهوريون للحد من حقوق المتحولين جنسياً من خلال فرض حظر على رعاية تأكيد النوع الاجتماعي ومنع الرياضيين المتحولين جنسياً من ممارسة الفتيات والرياضات النسائية في جميع أنحاء البلاد، تحديات متزايدة.

وافق مجلس إدارة مدرسة تشينو فالي الشهر الماضي على سياسة تتطلب إخبار أولياء الأمور إذا طلب الطفل 'تحديده أو معاملته' كجنس آخر غير 'الجنس البيولوجي أو الجنس المدرج في شهادة ميلاد الطالب أو أي سجلات رسمية أخرى'.

ورئيسة مجلس الإدارة، سونيا شو، جمهورية كانت صريحة لصالح هذه السياسة، وظهرت على قناة فوكس نيوز للتحدث علناً عن 'الحق في المشاركة في تنشئة أطفالنا'.

سيتم أيضًا إخطار أولياء الأمور إذا شارك الطالب في رياضات مدرسية منفصلة بين الجنسين أو استخدم حمامات لا تتوافق مع الجنس البيولوجي للطفل أو طلب تغيير أي معلومات في سجلاتهم.

جادل بونتا في الدعوى المرفوعة يوم الاثنين بأن السياسة تنتهك دستور كاليفورنيا من خلال التعدي على حقوق الحماية المتساوية للطلاب من خلال التمييز بشكل غير قانوني ضد الطلاب المتحولين جنسياً وغير المتوافقين جنسياً من خلال تمييزهم بمعاملة مختلفة وغير مواتية.

وتزعم الدعوى القضائية أن هذه السياسة تنتهك أيضًا الحق الدستوري لهؤلاء الطلاب في الخصوصية من خلال إلزام مسؤولي المدرسة 'بإخراجهم' ضد رغباتهم وتنتهك قوانين مكافحة التمييز بالولاية.

وتسعى الدعوى إلى منع المنطقة من تطبيق هذه السياسة وجعل المحكمة تعلن أنها غير قانونية.

 

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