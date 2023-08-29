بحب الخصوصية وكسبت أحمد عز.. أبرز تصريحات كريم عبد العزيز مع راديو إنرجي

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفا في حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختياره نجم شهر أغسطس، للحديث عن كواليس مشواره الفني الناجح. لأول مرة حصريا منذ سنوات عبر الإذاعة.

وتحدث الفنان كريم عبد العزيز عن تصدر 3 من أفلام شباك التذاكر في السينما المصرية، قائلا إن هذه الألقاب بالنسبة له رعب وخوف ومسئولية موضحا:" طول الوقت لازم يكون عندك طموح وعاوز تكبر.. لكن الإحساس الحقيقي إنه رعب تفضل عند حسن ظن الجمهور ومحافظ على أرقامك والإيرادات دي مسئولية مبتنيمش".

وكشف كريم عبد العزيز في لقائه مع راديو إنرجي، إنه يحب التنويع ولعب جميع الأدوار قائلا:" عمر الفنان بيطول مع التنويع لإن الجمهور بيصاب بملل لو مقدمتلهوش جديد وحاجات غير متوقعة".

وأشار كريم عبد العزيز إلى أنه يضع بصمة في أعماله بالاتفاق مع المخرج موضحا:" البصمة بتبقى مكتوبة على الورق لإن المؤلف بيبقى عارف الطريقة اللي بتبقى لايقة على كريم أكتر.. ولإن أنا مخرج أساسا وصاحب العمل هو المخرج ولكن اتعلمنا من الأساتذة الكبار إني أقول وجهة نظري وملحوظاتي وكل شيء ولو محصلش اتفاق انت بتعتذر وهو بيرشح ممثل آخر... لكن لما نوصل للتصوير بننفذ اللي اتفقنا عليه".



وتحدث كريم عبد العزيز عن علاقته وتقديره للجيل الأكبر من الفنانين، موضحا:" جيلي كبر على أعمال عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد زكي وغيرهم.. واتعلمنا منهم خلاف الالتزام حبك لشغلك واتعلمنا اننا مش رايحين نمثل احنا بندخل بيوت وبنأثر في الناس والغلطة لا تغتفر في هذه المهنة مينفعش تبقى فنان وانت مش على دراية باللي بيحصل في بلدك".

وعبر كريم عبد العزيز عن أمنيته لتكريم مشوار الفنان عادل إمام، قائلا:" نفسي أكرم عادل إمام العظيم اللي كبرنا كلنا على مدرسته وأفلامه وبعتبر نفسي من ولاده وعلاقته بوالدي قديمة جدا وولاده إخواتي ومثلت معاه المشبوه وهو أسطورة من أساطير الفن".

وأوضح كريم عبد العزيز أن علاقته بالسوشيال ميديا حديثة وتقتصر على العمل فقط قائلا:" السوشيال ميديا فادت الكوكب وزي ما ليها ايجابيات ليها سلبيات وبقيت اجتهد في استخدام السوشيال ميديا ولكني بحب الخصوصية بشكل عام وبستخدمها لشغلي بس وأي شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضده".

وقال كريم عبد العزيز إنه يستمع إلى فيديوهات النقد الفني والمحتوى عبر الانترنت موضحا:"بشوفهم وبحبهم جدا بس بعتبرهم جمهور وبعتبر ده وجهة نظر حلوة جدا وبتوضح نقط وخطوط حمراء".

وعن مغامرة فيلم الفيل الأزرق، قال كريم عبد العزيز إنه كان مرعوبا من شخصية يحيى راشد، أما شخصية أحمد كيرة في كيرة والجن هي أول شخصية حقيقية يقدمها في مشواره معبرا عن سعادته للقيام بهذه الشخصية.

وتحدث كريم عبد العزيز عن علاقته بالفنان أحمد عز الذي اكتشفه وأصبح صديقا مقربا له بعدما عملا سويا في فيلم كيرة والجن، وأشار إلى أن بينهما صفات مشتركة عديدة شخصية وعلى مستوى التعامل مع الفن واحترام الجمهور المهنة.

وعبر كريم عبد العزيز عن أمنيته أن يحقق مسلسل "الحشاشين" في رمضان 2024 النجاح الذي ينتظره الجمهور منه، مادحا في المخرج بيتر ميمي قائلا: ده أخويا ومن أقرب الناس لقلبي".

وقال كريم عبد العزيز إلى أن الأفلام الأقرب لقلبه في مشواره هم (أبو علي، واحد من الناس، أولاد العم، كيرة والجن، وبيت الروبي)، ولكن كل أعماله مهمة ولا يمكن إنكار أي عمل منهم.