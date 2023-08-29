عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحب الخصوصية وكسبت أحمد عز.. أبرز تصريحات كريم عبد العزيز مع راديو إنرجي

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفا في حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختياره نجم شهر أغسطس، للحديث عن كواليس مشواره الفني الناجح. لأول مرة حصريا منذ سنوات عبر الإذاعة.

وتحدث الفنان كريم عبد العزيز عن تصدر 3 من أفلام شباك التذاكر في السينما المصرية، قائلا إن هذه الألقاب بالنسبة له رعب وخوف ومسئولية موضحا:" طول الوقت لازم يكون عندك طموح وعاوز تكبر.. لكن الإحساس الحقيقي إنه رعب تفضل عند حسن ظن الجمهور ومحافظ على أرقامك والإيرادات دي مسئولية مبتنيمش".

وكشف كريم عبد العزيز في لقائه مع راديو إنرجي، إنه يحب التنويع ولعب جميع الأدوار قائلا:" عمر الفنان بيطول مع التنويع لإن الجمهور بيصاب بملل لو مقدمتلهوش جديد وحاجات غير متوقعة".

وأشار كريم عبد العزيز إلى أنه يضع بصمة في أعماله بالاتفاق مع المخرج موضحا:" البصمة بتبقى مكتوبة على الورق لإن المؤلف بيبقى عارف الطريقة اللي بتبقى لايقة على كريم أكتر.. ولإن أنا مخرج أساسا وصاحب العمل هو المخرج ولكن اتعلمنا من الأساتذة الكبار إني أقول وجهة نظري وملحوظاتي وكل شيء ولو محصلش اتفاق انت بتعتذر وهو بيرشح ممثل آخر... لكن لما نوصل للتصوير بننفذ اللي اتفقنا عليه".


وتحدث كريم عبد العزيز عن علاقته وتقديره للجيل الأكبر من الفنانين، موضحا:" جيلي كبر على أعمال عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد زكي وغيرهم.. واتعلمنا منهم خلاف الالتزام حبك لشغلك واتعلمنا اننا مش رايحين نمثل احنا بندخل بيوت وبنأثر في الناس والغلطة لا تغتفر في هذه المهنة مينفعش تبقى فنان وانت مش على دراية باللي بيحصل في بلدك".

وعبر كريم عبد العزيز عن أمنيته لتكريم مشوار الفنان عادل إمام، قائلا:" نفسي أكرم عادل إمام العظيم اللي كبرنا كلنا على مدرسته وأفلامه وبعتبر نفسي من ولاده وعلاقته بوالدي قديمة جدا وولاده إخواتي ومثلت معاه المشبوه وهو أسطورة من أساطير الفن".

وأوضح كريم عبد العزيز أن علاقته بالسوشيال ميديا حديثة وتقتصر على العمل فقط قائلا:" السوشيال ميديا فادت الكوكب وزي ما ليها ايجابيات ليها سلبيات وبقيت اجتهد في استخدام السوشيال ميديا ولكني بحب الخصوصية بشكل عام وبستخدمها لشغلي بس وأي شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضده".

وقال كريم عبد العزيز إنه يستمع إلى فيديوهات النقد الفني والمحتوى عبر الانترنت موضحا:"بشوفهم وبحبهم جدا بس بعتبرهم جمهور وبعتبر ده وجهة نظر حلوة جدا وبتوضح نقط وخطوط حمراء".

وعن مغامرة فيلم الفيل الأزرق، قال كريم عبد العزيز إنه كان مرعوبا من شخصية يحيى راشد، أما شخصية أحمد كيرة في كيرة والجن هي أول شخصية حقيقية يقدمها في مشواره معبرا عن سعادته للقيام بهذه الشخصية.

وتحدث كريم عبد العزيز عن علاقته بالفنان أحمد عز الذي اكتشفه وأصبح صديقا مقربا له بعدما عملا سويا في فيلم كيرة والجن، وأشار إلى أن بينهما صفات مشتركة عديدة شخصية وعلى مستوى التعامل مع الفن واحترام الجمهور المهنة.

وعبر كريم عبد العزيز عن أمنيته أن يحقق مسلسل "الحشاشين" في رمضان 2024 النجاح الذي ينتظره الجمهور منه، مادحا في المخرج بيتر ميمي قائلا: ده أخويا ومن أقرب الناس لقلبي".

وقال كريم عبد العزيز إلى أن الأفلام الأقرب لقلبه في مشواره هم (أبو علي، واحد من الناس، أولاد العم، كيرة والجن، وبيت الروبي)، ولكن كل أعماله مهمة ولا يمكن إنكار أي عمل منهم.

كريم عبد العزيز احمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

موضوعات متعلقة

ربع مليون مشاهدة.. دوللي شاهين تتصدر تويتر بأغنيتها حوش الدلع

شارموفرز تحيي حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

خرج من المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

سيلينا جوميز تتعرض لكسر في يدها .. تفاصيل

بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

لتعليم أساسيات العزف على الجيتار.. سر تواجد العازف وحيد ممدوح بالسعودية

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سبب مطالبة زاهي حواس استعادة آلاف القطع الأثرية من المتحف البريطاني

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مفاوضات سد النهضة بلا جديد

بالرقص والغناء.. بيومي فؤاد يشعل الأجواء في العرض الخاص لـ«العميل صفر» بالسعودية

حتحوت: اعتراض جمهور الزمالك على عماد البناني «منطقي» لو كان أهلاويًا| فيديو

96 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية..مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

عملنا قيمة.. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ