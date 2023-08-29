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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التوافق الاجتماعي.. استشاري علاقات زوجية يكشف أساسيات شريك الحياة والريد فلاج

ارشيفية
ارشيفية

أكد ياسر غلاب، استشاري علاقات زوجية و أسرية أن هناك أساسيات لاختيار شريك الحياة، و أهمها التوافق الاجتماعي و الفكري بين الطرفين.

وأوضح "غلاب"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن التوافق الإجتماعي يأتي في المرتبة الأولى أهمية من المستوى الفكري، و يتحدد على أساسه شكل الحياة بين الطرفين و يأتي بعدها المستوى الفكري.

ولفت استشاري العلاقات الزوجية و الأسرية، إلى أن المستوى الفكري أو طريقة التفكير يجب أن تكون متوافقة بين الطرفين، من حيث ترتيب الأولويات و غيره، مؤكدا أن عند حدوث تقارب فكريا تقل احتمالية المشاكل و تأتي مرحلة الصهر أو "الزواج".

الريد فلاج في العلاقات

وأشار، إلى وجود العديد من المؤشرات التي توضح أن هذا الشريك غير مناسب و التي تظهر من خلال ردور الأفعال وقت الغضب الذي يكشف الشخصية الحقيقية للأشخاص، أو من ناحية معاملة الوالدين لبعضهم و لابنهم التي تظهر البيئة و التربية التي تربى عليها الفرد، و أخيرا طريقة المعاملة مع النقود من الناحية المادية.  

استشاري علاقات زوجية شريك الحياة التوافق الاجتماعي المستوى الفكري الزواج الغضب التربية

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