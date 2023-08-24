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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاقات زوجية : على الطرفين الاتفاق في نقاط الخصوصية لإزالة الخوف

العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية

أكدت الدكتور نانسي ماهر استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، أنه يجب على كل زوجين أن يضعوا قانون للبيت، مضيفة أنه يجب على الطرفين الاتفاق في نقاط الخصوصية ، حتى لا يشعروا بالخوف.

استشاري العلاقات الزوجية والأسرية: الصدق والصراحة والخصوصية من القيم التي يتم التربية عليها

 

وأضافت نانسي ماهر خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن الصدق والصراحة و الخصوصية من القيم التي يتم التربية عليها، مؤكدة أن بعض الرجال يحبون الخصوصية، و لا يفضلون نشر حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.


وتابعت استشاري العلاقات الزوجية:"الخصوصية تعني بناء سور لبيتي، يحيط على أسرار بيتي".

 

العلاقات الزوجية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي أسرار نقاط الخصوصية

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