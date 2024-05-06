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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

غيابها تسبب فى انتشار التعديات والعشوائيات.. مطلب برلماني بتحديد الأحوزة العمرانية

أمين مسعود، عضو مجلس
أمين مسعود، عضو مجلس النواب

أشاد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء تقديم طلبات التصالح علىمخالفات البناء اعتبارا من الغد، مؤكداً أن البدء فى تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره فى تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.


وأشار " مسعود " خلال تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"  إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها، موضحا أن غيابها تسبب في كثير من التعديات والعشوائيات.

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وطالب عضو إسكان النواب، بأهمية وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.

ومن المقرر أن يكون غدا الثلاثاء هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أمين مسعود مجلس النواب مخالفات البناء التخطيط العمرانى قانون التصالح

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