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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلاثاء.. فتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثلاثاء القادم هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها لإستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر إضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيراً على المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي التعامل مع المنظومة وكيفية ادخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.

محافظ الشرقية: التواصل مع المواطنين أحد أهم معايير تقييم رؤساء المراكز والمدن والأحياء

واشار سكرتير عام المحافظة أنه طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية:

· التصالح وتقنين اوضاع لأول مرة.

· سداد اقساط تصالح وتقنين أوضاع.

· شهادة بيانات العقار / جهة الولاية.

· التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال ادوار. 

· التصالج وتقنين الاوضاع لطلبات تم رفضها.

· استقبال طلبات التظلمات.

استقبال طلبات المواطنين التصالح في بعض مخالفات البناء التواصل مع المواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السكرتير العام للمحافظة المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة

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