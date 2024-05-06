ضرورة العودة للمفاوضات.. مصدر: مصر حذرت من خطورة التصعيد الحالي في غزة

أكد مصدر رفيع المستوي، أن مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي، مؤكدة ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

توسيع المنطقة الإنسانية

وفي سياق متصل، قال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له إن الجيش “يوسع المنطقة الإنسانية في المواصي والتي تشمل مستشفيات ميدانية وخيماً وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات”.

كما يسمح الجيش بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع".