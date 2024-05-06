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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أوكرانيا على إعلان روسيا إجراء مناورات نووية تكتيكية

مناورات روسية
مناورات روسية

اعتبر المتحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن خطط روسيا لإجراء تدريبات نووية تكتيكية ليست أكثر من "ابتزاز نووي" مستمر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال أندري يوسوف للتلفزيون الوطني، إنه "لا نرى هنا أي شيء جديد، باستثناء تأثير المعلومات والبيانات... إن الابتزاز النووي هو ممارسة مستمرة لنظام بوتين".

وأعلنت روسيا اليوم الاثنين، أنها ستجري مناورة عسكرية ستتضمن تدريبا على استخدام أسلحة نووية تكتيكية بتوجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تأتي بعد تهديدات استفزازية من مسؤولين غربيين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن التدريبات أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين وستختبر مدى استعداد القوات النووية غير الاستراتيجية لأداء مهام قتالية.

وأوضحت أن التدريبات العسكرية ستشمل التدريب على الإعداد والنشر لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. وتشارك في التدريب تشكيلات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية.

وأشارت "خلال المناورات سيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتدرب على قضايا إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".

وتمتلك روسيا أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم.

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