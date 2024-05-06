شاهد.. الفنادق السياحية تقدم الرنجة والفسيخ للمترددين في الغردقة

رفعت شواطئ الغردقة العامة وشواطئ الفنادق شعار كامل العدد بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم حيث شهدت الشواطئ إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط إجراءات التأمين من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

حيث استعدت الفنادق والقرى السياحية بمدينتي الغردقة ومرسي علم للاحتفال بعيد شم النسيم وذلك بقائمة مأكولات متنوعة وسط ارتفاع ملحوظ في نسبة الاشغالات وذلك لوجود إقبال من سائحي أوربا بالاضافة إلى السياحة الداخلية من المصريين.

وتأتي الغردقة في مقدمة هذه الوجهات السياحية حيث سجل مطارا الغردقة ومرسي علم زيادة في حركة الوصول والاشغالات بالقرى السياحية.

وأكد علاء الدين محمود مدير فنادق بالبحر الأحمر أن المنتجعات السياحية بالغردقة شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإشغالات من السياحة الأجنبية والسياحة الداخلية وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم وان الحجوزات المؤكدة تتراوح ما بين 80 إلى 95 % مع استقبال الغردقة لسائحين من نحو 25 جنسية مختلفة وأنها أصبحت أبرز الوجهات للسائحين البولنديين والرومان والألمان لقضاء احتفالات أعياد الربيع.

وأشار شريف طاهر مدير أحد فنادق الغردقة أن الفنادق تقدم برامج ترفيهية على مدار اليوم بالإضافة إلى الأكلات المعبرة عن أجواء شم النسيم وأعياد الربيع من رنجة وفسيخ والحلويات مع تقديم العروض الفنية الخاصة بفرق الترفيه بالفندق.

وأشار سعيد العتيق المدير التنفيذى لمجموعة فنادق بالبحر الأحمر أن أعياد الربيع والقيامة رفعت إشغالات الفنادق بالبحر الأحمر لكاملة العدد حيث تشهد الفنادق إقبالا كبيرا من المصريين الأجانب لقضاء أعياد الربيع على شواطئ البحر الأحمر.

حيث يحتفل السائحون من مختلف الجنسيات بفنادق مرسي علم والغردقة بالبحر الأحمر، حيث قدمت الفنادق المأكولات الخاصة بعيد الفصح والبيض الملون على البوفية الرئيسي للمطاعم وسط تبادل التهاني بين السائحين الأجانب والعاملين بالفنادق.

وأكد الشيف محمد عبد الحميد أن هناك احتفالات خاصة بعيد شم النسيم بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من مختلف الجنسيات الأوربية من بولندا والتشيك والمانيا رومانيا وسويسرا مع انتشار الورود في طرقات الفنادق واكتسي البوفية بمأكولات العيد مثل الأسماك المملحة بانواعها مثل الرنجة والفسيخ والاسماك المدخنة. مع البصل الأخضر والليمون. والبيض الملون بأنواعه والترمس والحمص والملانة وحفلات رقص على أنغام الموسيقى الأوربية والموسيقى الهادئة على أضواء الشموع وسط سعادةً وبهجة للسائحين المشاركين والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.