عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 أدعية لمن يتكاسل عن الصلاة .. رددها وستجد نشاطا في جسدك

صدى البلد

الصلاة فريضة على كل المسلمين، لا تسقط عن الإنسان بأي عذر، والكسل عن الصلاة  مرحلة يمر بها البعض أحيانا وهو مايسمى بالفتور في العبادة ، إلا أن الكسل عن الصلاة قد يكون آفة تصيب صاحبها منذ فترة طويلة دون أن يعرف سببها، وترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيننا على علاج هذا الكسل، لذا عليه أن يحرص على أدائها، وأفضل طريقة تساعد الإنسان على التغلب على الكسل عن الصلاة هى المبادرة لأداء الصلاة فور سماع الأذان، فهذه أفضل الطرق للتغلب على التكاسل عن الصلاة.

أدعية لمن يتكاسل عن الصلاة 

1-ربي هب لي قلبا لا يتكاسل عن صلاتك
2-اللهم ايقظني في أحب الأوقات إليك
3-ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 
4-اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
5-اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

علاج الكسل في الصلاة

دار الإفتاء المصرية، نصحت من يعاني الكسل في العبادة بترديد دعاء نبوي صباحًا ومساء حرصه عليه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في أذكاره.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «أعاني من الكسل في العبادة ماذا أفعل؟» عليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وتابعت: عليك بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا».

ادعية لمن يتكاسل عن الصلاة علاج الكسل في الصلاة التكاسل عن الصلاة والعبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احترس من هذه الظواهر.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الأيام المقبلة| تفاصيل

ترشيحاتنا

477.5 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل.. إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في حماية مشددة من قوات الاحتلال

اتباع في ساعتين.. موبايل Realme الجديد يحدث زلزالا في سوق الهواتف الذكية 

وزير الجيش الإسرائيلي: احتمالات التصعيد مع حزب الله تتزايد

بشاير الخير في 2024|هدية من بنك التنمية التابع لتجمع بريكس إلى مصر

التموين: توافر الأرز بالمنافذ التابعة بسعر 22 جنيها للكيلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ