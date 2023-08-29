5 أدعية لمن يتكاسل عن الصلاة .. رددها وستجد نشاطا في جسدك

الصلاة فريضة على كل المسلمين، لا تسقط عن الإنسان بأي عذر، والكسل عن الصلاة مرحلة يمر بها البعض أحيانا وهو مايسمى بالفتور في العبادة ، إلا أن الكسل عن الصلاة قد يكون آفة تصيب صاحبها منذ فترة طويلة دون أن يعرف سببها، وترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيننا على علاج هذا الكسل، لذا عليه أن يحرص على أدائها، وأفضل طريقة تساعد الإنسان على التغلب على الكسل عن الصلاة هى المبادرة لأداء الصلاة فور سماع الأذان، فهذه أفضل الطرق للتغلب على التكاسل عن الصلاة.

أدعية لمن يتكاسل عن الصلاة

1-ربي هب لي قلبا لا يتكاسل عن صلاتك

2-اللهم ايقظني في أحب الأوقات إليك

3-ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي

4-اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

5-اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

علاج الكسل في الصلاة

دار الإفتاء المصرية، نصحت من يعاني الكسل في العبادة بترديد دعاء نبوي صباحًا ومساء حرصه عليه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في أذكاره.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «أعاني من الكسل في العبادة ماذا أفعل؟» عليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وتابعت: عليك بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا».