لخلافات عائلية..القبض على شخص أشعل النيران في دراجة نارية بأبو النمرس| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يشعل النيران في دراجة نارية قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة.

وبفحص الفيديو، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الحادث، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية القائم على نشر الفيديو، والذي تبيّن أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس. وبسؤاله، أفاد بتضرره من شخص "عاطل" يقيم بنفس المنطقة، لقيامه بإشعال النيران في الدراجة النارية الخاصة به، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية.

وبتكثيف التحريات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المذكور.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.