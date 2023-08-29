برلمانية: الرئيس السيسي وضع مصر على طريق الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب النواب، تأييدها التام ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة قائلة: إن الرئيس السيسي استعاد مكانة مصر وقضى على الإرهاب، ووضع البلاد عل طريق الجمهورية الجديدة واستطاع تعزيزالأمن والاستقرار طيله 9 سنوات وإنجازاته مشهودة.

ولفتت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، ضرورة وطنية للمستقبل ولاستكمال الإنجازات العريضة بالدولة المصرية، وما تم من إنجازات على أرض مصر، ولم يكن أحد يصدق أن ذلك يحدث خلال سنوات قليلة.

واعتبرت عضو مجلس إلنواب إننا أمام مسيرة بناء وتنمية وتعمير وتغيير جذري وشامل في كل شئون الدولة المصرية، فمصر قطعت تحت رئاسة الرئيس السيسي شوطا كبيرا نحو الأمن والتنمية الشاملة في كل أرجاء الدولة ،وترشحه لفترة رئاسية جديدة مع الضمان التام للفوز بسبب شعبيته، يضمن استكمال هذه الانجازات والحفاظ على هذه المكتسبات للدولة المصرية.





وأشارت النائبة ولاء التمامى، إلى كثير من المبادرات الإنسانية ومشروع حياة كريمة وانعكاس ذلك على مستوى معيشة الأسر الريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.، علاوة على المبادرات الصحية وحملة الـ 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي والمبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والأسرة وغيرهما.

واختتمت، أن حرب السيسي على الإرهاب وفوزه بها واعادة الآمان والاستقرار لمصر وغيرها من الانجازات، يؤكد أن ترشحه أمن قومي لمصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.