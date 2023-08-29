تقارير: اتحاد جدة يفقد أحمد حجازي في كأس العالم للأندية

أكد تقرير صحفي، غياب الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب فريق اتحاد جدة، عن صفوف النمور في بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع حجازي لعملية جراحية في الركبة في شهر يونيو الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن أحمد حجازي أنهى المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي المعد له من قِبل الإسباني روبن بونس، اختصاصي العلاج الطبيعي في الناد.



وأضافت أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، يتابع حالة أحمد حجازي أولا بأول مع طبيب النادي، في حين يفكر المصري مواصلة برنامج التأهيل لركبته اليسرى خارج السعودية بهدف التنويع وتسريع العودة للمشاركة مجددا في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

ولفتت إلى أن حجازي سيصبح جاهزا للمشاركة مع اتحاد جدة في شهر يناير المقبل.

وبذلك سيغيب أحمد حجازي عن اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بمدينة جدة السعودية، وبمشاركة النادي الأهلي المصري.