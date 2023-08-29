بـ56 ألف جنيه.. داليا شوقي بفستان أخضر مكشوف بمهرجان القاهرة للدراما

حرصت الفنانة داليا شوقي على الحضور بكامل أناقتها وذلك أثناء ترشحها لجائزة أفضل وجه صاعد عن دورها في مسلسل "وبينا ميعاد"، ضمن جوائز مهرجان القاهرة للدراما.

إطلالة داليا شوقي بفستان في مهرجان القاهرة للدراما

أطلت داليا شوقي بفستان أنيق باللون الأخضر الفاتح وبفتحة جانبية لأعلى الفخذ،من تصميم شهيرة لاشين ، أما تصميم الصدر جاء على شكل Hulter، ويصل سعره إلى 1800 دولار أي ما يعادل 56 ألف جنيه مصري.

داليا شوقي

داليا شوقي

داليا شوقي

داليا شوقي

يذكر أن مسلسل "وبينا معاد" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم إلى جانب شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، يتواجد أيضا بسمة، وفاء صادق، ومحمد سليمان، نادية رشاد، وخالد أنور، والطفلة كنزي رماح، ويوسف إبراهيم، وآية سليم وغيرهم

مسلسل وبينا ميعاد، تدور أحداثه حول سيدة مطلقة تعمل مهندسة وتربي 4 بنات بمفردها، وفي المقابل تتداخل أحداث حياتها مع أب مهندس أيضا، وأرمل ولديه 4 أولاد، وفي إطار كوميدي اجتماعي تدور بينهم الكثير من المواقف الكوميدية.