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مركز الأزهر العالمي للفتوى: نشر الفتن والشائعات جريمة تهدد المجتمعات والبشر

عبدالرحمن محمد عبد
عبدالرحمن محمد عبد الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

قال عبدالرحمن محمد عبد الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نشر الفتن والشائعات جريمة تهدد المجتمعات والبشر، وتؤثر على العلاقات والروابط، ولذلك حرمها الشرع والإسلام.

 

وأضاف عبدالرحمن الصادق" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الشرع وضع مجموعة من الأمور للوقاية من نشر الفتن، مثل تحري حقيقة الأخبار والتدقيق في صحة ما نقوله وننشره.


واستشهد بقول الله عز وجل:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "، متابعا: الله عز وجل أعطانا العقل والإدراك للتأكد من سلامة المعلومات.


وشدد على أن الله عز وجل حذر رسول الله من الفتنة ومن يقومون بنشر الأخبار الكاذبة، بنية إفساد المجتمع والتفرقة بين المواطنين، مستشهدا بقول الله عز وجل:"وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ".

 

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