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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر: تأهيل 60 طالبا على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتأهيل لسوق العمل

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

أطلق الأزهر الشريف، فعاليات مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل، برعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤن التعليم، أن قطاع المعاهد الأزهرية يبدأ في مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل، وفيه يتم إعداد وتدريب مجموعة من الطلاب الأزهرية في فئات عمرية مختلفة على البرمجة، وتصميم بيئات ثلاثية الأبعاد.

 

وأوضح، أنه ستكون البداية التجريبية للمشروع بمنطقة القاهرة الأزهرية بحيث يتم تأهيل عدد (٦٠) طالبا أزهريا، حيث يتناول المشروع الاتجاهات التكنولوجية الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الطلاب بشكل فريد، وتأهيلهم لسوق العمل في وقت مبكر.

 

وافتتح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورشة العمل الخاصة بالمشروع، وحضر الورشة الدكتور إبراهيم نصار، رئيس قسم الكهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر ورئيس اللجنة الاستشارية بالأزهر الشريف، والدكتور علي السمري، رئيس قسم الحاسبات وعضو اللجنة الاستشارية والدكتور سيد عضو اللجنة الاستشارية، وعدد من المتخصصين في مجال الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

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الأزهر الذكاء الاصطناعي مهارات الطلاب العمل البرمجة المستقبل

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