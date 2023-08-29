انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية حاسمة

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، متراجعا عن مكاسبه السابقة، بعد أن أظهرت البيانات أن فرص العمل الأمريكية انخفضت في يوليو، قبل تقرير الوظائف المرتقب لهذا الأسبوع لشهر أغسطس.

وانخفضت فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، 338 ألفا إلى 8.827 مليون في اليوم الأخير من يوليو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض الدولار الأمريكي، بنسبة 0.11٪ عند 103.82 مقابل سلة من العملات.

أثارت مرونة الاقتصاد الأمريكي القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في محاولة لإعادة التضخم إلى الاقتراب من هدفه السنوي البالغ 2٪.

يتم التركيز على نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الخميس وتقارير الوظائف لشهر أغسطس يوم الجمعة هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة حول اتجاه وقوة الاقتصاد الأمريكي.

وأظهرت بيانات أخرى صدرت اليوم الثلاثاء، أن ثقة المستهلك الأمريكي كانت أقل من توقعات الاقتصاديين، وارتفعت أسعار المنازل الأمريكية على أساس شهري في يونيو، في حين لم تتغير الأسعار السنوية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية، لكنه وعد أيضا بالتحرك بحذر في الاجتماعات القادمة.