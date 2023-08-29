عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وارتفاع اليورو والإسترليني

صدى البلد

  استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم /الثلاثاء/، في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية ارتفاعا ما بين 7 - 8 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.25 جنيه للشراء و33.43 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.36 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.32 جنيه للشراء، و33.44 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 6 - 8 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.73 جنيه للشراء و38.96 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.86 جنيه للشراء و39.09 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.80 جنيه للشراء و38.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية..سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.12 جنيه للشراء و100.03 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

الـ 72 ساعة المقبلة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وسط فيضانات عارمة .. زلزال يضرب الصين

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 5 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام

الخشت يكلف إيهاب الشيحي بالإشراف على مستشفى الفرنساوي للإسراع بالتطوير وتحسين الخدمة

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

بحد أدنى 13 ألف جنيه.. شروط الحصول على منحة الزواج |استعلم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

بـ56 ألف جنيه.. داليا شوقي بفستان أخضر مكشوف بمهرجان القاهرة للدراما

استخراج دودة حية من دماغ امرأة لأول مرة بالعالم.. كيف اكتشفوها؟

محتاجين نمو عقلي.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها

فيديو

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ