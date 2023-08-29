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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ظاهرة غريبة .. أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة تعبر سيناء قادمة من أوربا

الطيور المهاجرة تعبر
الطيور المهاجرة تعبر سيناء

عبرت آلاف الطيور القادمة من اوربا سيناء عبر خليج العقبة بمدينتي دهب ونويبع وذلك لأول مرة تشاهد كثافة الطيور المهاجرة العابرة في أسراب  في سيناء  في ظاهرة وصفت بالغريبة والتي تحتاج دراسة وخاصة في ظل التغير المناخي الذي يجتاح اوربا هذا العام  وعدد من دول العالم .

 شاهد السياح بدهب ونويبع أسراب الطيور القادمة من اوربا وسط فرحة كبيرة  والمنظر الرائع الذي شكلته أسراب الطيور وهي تعبر بحر خليج العقبة .

وقد شاهد ايضا مواطنو طور سيناء آلاف الطيور المهاجرة بمنطقة حمام موسي بطور سيناء .


وقالت كاتي ظريف مدربة غطس بدهب أنها لاول مرة تشاهد اسراب الطيور المهاجرة بهذه الكثافة العددية  مشيرة إلي أنها سعيدة بهذه الطيور المهاجرة التي تعبر أرض السلام أرض سيناء متجهة لأفريقيا .

واضاف ايمن زارع  مواطن بطور سيناء أنه فوجئ بآلاف من الطيور المهاجرة  بطور سيناء تقف فوق قمة جبل حمام موسي في منطقة سهلية بها عيون مياه .

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر عوض الله الخبير البيئي في  محميات جنوب سيناء إن ظاهرة تزايد أعداد الطيور المهاجرة القادمة من اوربا لأفريقيا ظاهرة تحتاج لدراسة  مشيرا إلي أن هناك محطات استراحة للطيور المهاجرة القادمة أهمها محمية رأس محمد والتي تعتبر منطقة تلاقي للطيور المهاجرة ما بين شرم الشيخ وطور سيناء وكذلك المحميات الطبيعية نبق وابو جالوم وطابا وسانت كاترين مشيرا إلي أن هناك محطات مراقبة ورصد للطيور المهاجرة.

 

الطيور المهاجرة بإعداد كثيفة

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Screenshot_٢٠٢٣-٠٨-٢٩-١٥-٠٦-٣٣-٠٩٣_com.facebook.katana~2
الطيور المهاجرة تعبر الاف جنوب سيناء ظاهرة غريبة

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