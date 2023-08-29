فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

ذا وجدت بها

أثارت ماريا كريستينا كوسي وهي سيدة فليبنية أثارت الكثير من الجدل وذلك بعد أن عثرت على أسنان بشرية بسمكة الشبوط ذات الرأس الكبير، وهي سمكة تعيش بالمياه العذبة وتسمى محليا "إيميلدا".



كادت السيدة أن تفقد وعيها عندما اكتشفت أن السمكة التي قامت بشرائها لتناول طعام الغداء قد تحتوي على العديد من الأسنان البشرية.

وبحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، قالت : لقد ذهبت إلى الأسواق في مدينة باكولود وقمت بشراء بعض الأنواع من الأسماك، وقمت بشراء سمكة واحدة إلى المنزل وذلك لتنظيفها والقيام بإعداد الطعام، لكن عندما قطعتها بدأت بالشعور بالفزع، ولقد كانت لديها أسنان شبيهة بالبشر وضغطت عليها كثيرا للتأكد من أنها جزء من السمكة.