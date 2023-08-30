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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: الظروف الاضطرارية في العالم تجبرنا على الاهتمام بكل ما هو إستراتيجي

النائب عادل شعلان
النائب عادل شعلان

أشاد عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بدعمه وثقته الكبيرة لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الزراعة لحل جميع المشاكل، وذلك فى اهتمامه بتطوير مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، وتعميره للصحراء.

توزيع المنتجات على الشركات التابعة لدولة

وأضاف "شعلان" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، أنه فى فترة وجيزة سيتم زراعة وتعمير هذه الأراضى وتوزيع المنتجات على الشركات التابعة لدولة، مشيرا إلى أنه مع زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية سوف يقل الإستيراد تتدريجيا إلى أن نصل إلى الإكتفاء الذاتى .

وأشار عضو لجنة الزراعة أن التركيز الأكبر سوف يصبح على السلع الإستراتيجية الأساسية، موضحا أن الظروف الاضطرارية التى يمر بها العالم تجبرنا على الإهتمام بكل ما هو إستراتيجى وأساسى لتحقيق الإكتفاء الذاتى، مشيرا إلى إحتمالية ظهور نتائج مرضية خلال عام، حيث أن الزراعات الإستراتيجية موسمية .

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