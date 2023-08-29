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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. تعرض طاقم تلفزيوني يغطي سلسلة من عمليات السطو المسلح للسرقة

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن الشرطة، أن طاقما تلفزيونيا تعرض للسرقة في شيكاغو أثناء تصوير تقرير عن عمليات سطو مسلح.

وكان طاقم تلفزيوني في شيكاغو يغطي سلسلة من عمليات السطو المسلح عندما اتخذ تقريرهم أمس الاثنين منعطفًا مثيرًا للسخرية: لقد تعرضوا للسرقة تحت تهديد السلاح أثناء التصوير.

وحسب “واشنطن بوست”، أراد مراسل ومصور تصوير تقرير في الصباح الباكر في إحدى مناطق شيكاغو، عندما اقتربت منهم فجأة سيارتان، سيارة دفع رباعي سوداء وسيارة سيدان رمادية، خرج منها رجال يرتدون أقنعة تزلج يحملون أسلحة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن اللصوص أخذوا أشياء من الضحايا ثم فروا بعد ذلك بالسيارات.

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وأضافت أنه “منذ بداية عام 2023، ارتفع عدد شكاوى السرقة في شيكاغو بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي، وعدد شكاوى الاختطاف بنسبة 99%”.

أمريكا شيكاغو عمليات سطو مسلح

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