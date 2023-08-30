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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى حجاج: لقب المطرب الشعبي شرف كبير ليا

صدى البلد

أكد الفنان مصطفى حجاج أن التمثيل مع الغناء خطوة مهمة بالنسبة إليه، ولكنه يحب أن يقدم شيء يحبه الناس منه، متابعًا: "أنا بتاع مصر وبتاع الناس الطيبين".

تابع خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، الثلاثاء، أن لقبه كمطرب شعبي شرف كبير له، مشيدًا بالنقلة النوعية للقنوات المصرية وتغطية الحفلات والمهرجانات الغنائية والفنية، خاصةً نقل قناة "الحياة" لمهرجان القلعة.

أضاف مصطفى حجاج أنه يسعى لتقديم اللون الذي يحبه الناس، ويسعى لتقديم أعمال مختلفة ولها بصمة، متابعًا أن الدراما في الغناء هي حياته وكذلك "الكآبة".

تحدث عن مشاركته في مهرجان القلعة وقال إنه مرتبك بسبب انتظاره ردود الأفعال حول ما قدمه، حيث يرى أن الموضوع ليس سهلًا ويجب أن يصدقه المستمعين فيما يغنيه.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

الإعلامية أميرة العادلي الفنان مصطفى حجاج حفلات مهرجان القلعة مهرجان القلعة مصطفي حجاج

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