مصطفى حجاج يضفي البهجة على حفل محكى القلعة

استمتع جمهور الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بتوليفة ابداعية ضمت الوان فنية متعددة .

فعلى مسرح المحكى نجح الفنان مصطفى حجاج فى خلق حالة من البهجة بين محبيه والحصول على تفاعلهم بمجموعة من أعماله الغنائية ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة والتى حققت شهرة واسعة بين الشباب كان منها يا بتاع النعناع، انا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطلينى، سنين، شكشكة، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبى وقسمتى، زحمة، 100 وش وغيرها الى جانب أحدث أعماله بعنوان عملنا قيمة.

قبله وفى ظهوره الأول بالفعاليات نال الفنان عز الأسطول اعجاب واستحسان الحضور بأعماله الفريدة التى تمزج موسيقى الراى بالاتجاه الصوفى ومذاق الجنوب المصرى وكان منها أنشودة امون رع، مدد يا الله، ومشيت، فى الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى و هنا هنا.

وكانت عارضة الباسودوبل منى بوركهارد قد قدمت بمصاحبة اوركسترا لاس انكانتا دوراس مجموعة من اللوحات الحركية التى تحمل الطابع الاسباني وتحاكى فى ادائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.