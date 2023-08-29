بالحلق.. عز الأسطول يقدم فقرة غنائية لأول مرة في محكى القلعة

قدم المغني الأوبرالي عز الأسطول فقرة غنائية في مشاركته الأولى بمهرجان محكى القلعة مساء اليوم، منها “مدد، آمون ربع، غجرية”.

وذلك فى إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وتقام اليوم الثلاثاء، على مسرح المحكى ثلاث حفلات متتالية.

تلا فقرة عزل الأسطول، عرض فني بمذاق إسبانى للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس انكانتا دوراس، تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وفى العاشرة مساءً، قدم الفنان مصطفى حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد، منها “أنا موجود، ووحشوني، ونصيبي وقسمتي، وزحمة حياتي، وبره من حياتي، وحب مين، وخطوة، ومبحنلهاش، ويا بتاع النعناع، و100 وش، وأنا ابن مصر ، والوجع والسنين”، ويبلغ سعر تذكرة الحفلة ٦٠ جنيها.