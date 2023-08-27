تعرف على سعر تذكرة حفل عز الأسطول فى مهرجان القلعة

فى إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، تقام مساء الثلاثاء 29 أغسطس، على مسرح المحكى ثلاث حفلات متتالية.

ففى الثامنة مساءً وفى ظهوره الأول بالفعاليات، يقدم الفنان عز الأسطول حفلا يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها "أنشودة آمون رع، ومدد يا الله، ومشيت، وفى الحسين، والعزوبية، وفوق النخل، ونسى نسى، وهنا هنا.

تليه فقرة فنية بمذاق إسبانى للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس انكانتا دوراس، تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وفى العاشرة مساءً، يقدم الفنان مصطفى حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد، منها “أنا موجود، ووحشوني، ونصيبي وقسمتي، وزحمة حياتي، وبره من حياتي، وحب مين، وخطوة، ومبحنلهاش، ويا بتاع النعناع، و100 وش، وأنا ابن مصر ، والوجع والسنين”، ويبلغ سعر تذكرة الحفلة ٦٠ جنيها.