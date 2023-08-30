لاعبة جمباز عن تقديمها عرضًا فرعونيًا في بطولة العالم: ردود الفعل مُبهرة |شاهد

كشفت حبيبة مرزوق اللاعبة الأولمبية في الجمباز الإيقاعي، كواليس وتفاصيل تقديمها عرضًا فرعونيًا في بطولة العالم للجمباز.

وقالت حبيبة مرزوق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "قدمت عرضًا في بطولة العالم للجمباز وقدمت الهوية المصرية".

وأضافت حبيبة مرزوق: "ارتديت ثوبًا فرعونيًا يعبر عن الهوية والثقافة المصرية واستخدمت موسيقى كانت خاصة بافتتاح طريق الكباش".

وتابعت حبيبة مرزوق: "ردود الفعل على العرض الفرعوني مبهرة، وكافة المتواجدين داخل القاعة تفاعلوا مع العرض الذي قمت بتقديمه".