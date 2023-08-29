بملابس الفراعنة.. حبيبة مرزوق تشعل مواقع التواصل من بطولة العالم للجمباز.. شاهد

من عرض إيقاعي بأزياء وأنغام موسيقية تعبر عن الهوية المصرية، تصدر مقطع فيديو للاعبة الجمباز الإيقاعي، حبيبة مرزوق، مواقع التواصل الاجتماعي.

حصد مقطع فيديو لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق من داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي على إعجاب الآلاف الأشخاص.

وعلى نغمات "الأقصر بلدنا بلد سواح"، التي غناها الراحل “محمد العزبي”، بدأ عرض اللاعبة المصرية في الظهور تدريجيا مع أدائها للحركات الإيقاعية بكل خفة وتحيطها لوحات مرسوم عليها الاهرامات.

حبيبة مرزوق

حبيبة مرزوق

وكانت من بين التعليقات على مقطع فيديو اللاعبة حبيبة مرزوق والذي شاركته أيضا عبر خاصية “استوري” على صفحتها الرسمية بتطبيق “انستجرام”: “خطفت قلبي، ده عرض اللاعبة المصرية الدولية حبيبة مرزوق في بطولة العالم للجمباز في أسبانيا، على موسيقى مصرية، وهوية مصرية صميمة على شكل ملكات مصر القديمة ، العرض جميل ويجنن برافو”، “عظمة و جمال و رشاقة و شياكة فوق الخيال”.

حبيبة مرزوق ، هي لاعبة جمباز إيقاعي مصرية وهي حالياَ أحد أعضاء المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي وتمثل فريق وادي دجلة الرياضي.